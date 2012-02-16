Karalia Holdings дозволили сконцентрувати 99% вітропарку «Очаківський»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, дозволила компанії Karalia Holdings Ltd (Кіпр) сконцентрувати 99% частки в статутному капіталі ТОВ «Вітряний парк «Очаківський» (Миколаївська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні в четвер.

За даними комісії, в даний час 99% частки вітропарку контролює KME Air Green Energy Ltd (Кіпр), ще 1% - КУА «Укрмашівест».

Надаючи дозвіл, комісія врахувала заяву Karalia Holdings про те, що на сьогоднішній день вона не має активів, пов`язаних з виробництвом і постачанням електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, вітропарк «Очаківський» планує підключити до Об`єднаної енергосистеми України першу чергу станції в складі 10 вітроустановок сумарною потужністю 25 МВт в лютому 2012 року. Спорудження наступних черг «вітропарку «Очаківського» планується в 2013 році. Передбачається, що за підсумками реалізації проекту загальна встановлена потужність станції складе 1 ГВт.

Довідка УНІАН. Компанії "Вітряний парк "Новоазовський"(Донецька обл.)," Вітряний парк "Очаківський" і "Вітряний парк Березанський" (обидва - Миколаївська обл.) діють в рамках інвестиційного проекту "Вітряні парки України", розробленого однойменним ТОВ.