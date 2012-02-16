У Росії схрестили сонце і дизель

Російська компанія «Ротек», що входить в Ренова і державний концерн "Роснано" розроблять і впровадять в Росії автономні дизель-сонячні енергоустановки, повідомляє «Хімпром».

До роботи над станціями залучать вчених з Фізико-технічного інституту ім. А.Ф.Іоффе

Встановлена потужність експериментальної гібридної електростанції, в якій частка сонячної генерації перевищує 70 відсотків, становитиме понад 100 кВт.

Під час виготовлення енергоустановки будуть використані фотоелектричні модулі на основі передової тонкоплівкової технології. Роботи з поліпшення технічних характеристик модулів будуть проводитися Науково-технічним центром тонкоплівкових технологій на базі ФТІ ім. А.Ф.Іоффе.

За словами генерального директора Науково-технічного центру тонкоплівкових технологій в енергетиці при ФТІ ім. А.Ф.Іоффе Володимира Корабельникова, «комбінування фотоелектричних систем з дизельною генерацією в рази знижує експлуатаційні витрати споживача за рахунок зменшення витрати органічного палива».

Як зазначив генеральний директор ЗАТ «РОТЕК» Михайло Ліфшиц, «автономні гібридні енергоустановки з використанням сонячної генерації є технічно ефективним та економічно виправданим рішенням для російських регіонів з високим рівнем сонячної радіації, наприклад, Півдня Росії, Південно-Східної Сибіру, Якутії, Забайкалля і Далекого Сходу, де вартість дизельної генерації досягає 30-40 рублів кВт/год».

Після завершення випробувальних робіт та введення дизель-сонячної енергоустановки в експлуатацію, планується виробити типове рішення автономного енергопостачання для впровадження в регіонах з високим рівнем дизельної генерації.