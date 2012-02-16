«Чорноморнафтогаз» збільшив прибуток у 2,5 рази

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АРК) в 2011 році збільшило чистий прибуток в 2,15 рази, в порівнянні з 2010 роком, - до 53,234 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні НКЦБФР.

У повідомленні наголошують, що в 2011 році «Чорноморнафтогаз» збільшив чистий дохід на 11,9%, в порівнянні з 2010 роком, - до 975,242 млн. грн., А також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 23,3% - до 1 млрд. 469,397 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Чорноморнафтогаз» збільшив чистий прибуток в 2,1 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 23,349 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти та газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: за природним газом - 58,56 млрд. куб. м, за газовим конденсатом - 1231 тис. тонн, за нафтою - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».