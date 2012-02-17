На світових торгах у п`ятницю, 17 лютого, ціни на нафту досягли шеститижневого максимуму на тлі сильних статданих із США і ситуації щодо Греції.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,12 долара, або на 0,12% - до 102,43 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,24 долара, або на 0,2%, - до 120,35 долара за барель.

Оптимізм інвесторів підтримують сильні тижневі статдані з ринку праці США. Так, за даними Мінпраці країни, число первинних заявок щодо допомоги з безробіття в США за тиждень, що завершився 11 лютого, скоротилося на 13 тисяч - до 348 тисяч, тоді як аналітики очікували зростання показника.

Крім того, учасники торгів сподіваються, що в понеділок Єврогрупа розблокує пакет фінансової допомоги Греції після того, як з`явилися повідомлення про надання країною міжнародній "трійці" кредиторів (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ) додаткового плану скорочень витрат бюджету на 325 мільйонів євро, передає Bloomberg.