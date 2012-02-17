"Газпром" знизив ціну на газ для споживачів Європи в середньому на 10%

Російський газовий холдинг "Газпром" знизив контрактну ціну в рамках довгострокових контрактів на газ для європейських споживачів у середньому на 10%, пише газета Financial Times з посиланням на заяву заступника голови правління російської компанії Олександра Медведєва.

"Газпром", зазначив Медведєв, пішов на поступки за підсумками переговорів з рядом важливих клієнтів холдингу - у тому числі французькою GDF Suez, німецькою Wingas, словацькою SPP і турецькою Botas.

"Наші партнери попросили нас переглянути ціни (...) ми скорегували параметри формули, що призвело до відносного зниження цін у середньому на 10%", - цитує видання Медведєва, який додав, що компанія не погодилася на заклики клієнтів збільшити частку газу, прив`язаного до ціни на спотовому ринку.

"Нова ціна буде гарантувати конкурентоспроможність російського газу", - сказав співрозмовник видання.

Раніше "Газпром" повідомляв, що у 2011 році підвищив видобуток на 0,9% - до 513 мільярдів кубометрів, експорт до Європи - на 8%, до 150 мільярдів кубометрів.

Минулого тижня "Газпром" оприлюднив квартальний звіт по РСБУ, з якого випливало, що холдинг продовжує консультації з перегляду контрактів з рядом європейських споживачів - зокрема, повідомлялося про проведення комерційних консультацій з компаніями RWE Transgas, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, PGNiG. До числа тих, з ким "Газпром" уже проводив переговори в 2011 році, додалися італійська EGL, голландська GasTerra, данська Dong, передає РІА "Новости".

За підсумками переговорів в 2010 році було досягнуто домовленостей з компаніями E.On, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas і Gasterra. У 2011 році були переглянуті ціни з PremiumGas, Edison (поставки через СП "Промгаз"), GDF Suez (Франція), Wingas (Німеччина), SPP (Словаччина), Sinergie Italiane (Італія). На початку січня 2012 було підписано угоду про позачергове перегляд контрактної ціни з компанією Econgas (Австрія).

У листопаді минулого року Медведєв говорив журналістам, що цієї зими ціна на європейських біржових майданчиках досягне 400 доларів за тисячу кубометрів, у той час як в 2009 році становила 200 доларів. Однак поки цей прогноз не виправдався.