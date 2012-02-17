У Білорусі не виключають подальшого продажу своїх нафтопроводів

Мінськ. Перший віце-прем`єр-міністр Білорусі Володимир СЕМАШКО не виключає подальшого продажу білоруських нафтопроводів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він повідомив журналістів.

«Всякі йдуть переговори. Безумовно, є різні думки», - відзначив В.СЕМАШКО.

При цьому він підкреслив, що серйозне опрацьовування цього питання поки що не ведеться.

«Серйозного опрацьовування поки немає. Але я думаю, що це питання часу», - сказав віце-прем`єр.

За його словами, покупці можуть бути різні, і не тільки росіяни.

«У даний час потужності білоруських нафтопроводів завантажені не повністю, а в Росії з`явилися Балтійська трубопровідна система-1 (БТС-1), БТС-2. Нам треба думати, як ефективно використовувати існуючі потужності», - підкреслив В.СЕМАШКО.

Як повідомляв УНІАН, магістральними трубопроводами Білорусі в 2011 році транспортовано 81,4 млн. т нафти, що на 1,6% менше, ніж у 2010 році.

Білорусь з 1 лютого 2012 року підвищила тарифи на послуги транспортування нафти магістральними трубопроводами на 8,3%.

Довідка УНІАН. Перекачування нафти в Білорусі забезпечують ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» і ВАТ «Полоцьктранснафта Дружба».

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