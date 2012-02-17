«Газпром» і далі знижуватиме ціну газу для європейських країн – російський експерт

Москва. ВАТ «Газпром» продовжуватиме знижувати ціну на російський газ для європейських країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав партнер і аналітик консалтингової компанії «RusEnergy» Михайло КРУТІХІН в ефірі радіостанції "Коммерсант-ФМ", коментуючи інформацію про зниження на 10% цін для GDF Suez, німецької Wingas, словацької SPP і турецької Botas.

«Подальше зниження цін на російський газ можливо і навіть обов`язково відбудеться. За минулий рік (2011 – УНІАН) я налічив 19 угод «Газпрому» з великими компаніями-одержувачами російського газу, за якими були зроблені поступки щодо ціни на газ», - сказав М.КРУТІХІН.

За його словами, поступки були різні: 10%, 16%, в середньому виходить близько 10%.

«І решта всіх клієнтів «Газпрому» теж атакуватиме компанію такими вимогами. І навіть ті, з якими «Газпром» вже домовився, теж висуватимуть нові вимоги», - сказав він.

Як приклад експерт назвав GDF Suez, яка вже двічі одержала від «Газпрому» знижку на газ і не виключено, що попросить знижку втретє.

«То ж відбудеться і з німецькими компаніями», - прогнозує він.

Зниження цін «Газпромом» експерт пояснив тим, що Росія має намір зрівноважити вартість газу, який «Газпром» продає до Європи за довгостроковими контрактами – за цінами, прив`язними до нафти, і на спотовому ринку, де ціни набагато нижчі.

«За тим самим «Північним потоком» йде лише деяка частка газу, забезпечена довгостроковими контактами з прив`язкою за ціною до нафтопродуктів. Решту газу, що йде по цій трубі, «Газпром» продає на спотовому ринку – тобто без будь-яких контрактів, і ціна його виходить набагато дешевша. Тобто виходить, що «Газпром» сам із собою конкурує на європейському ринку. Тому довелося зробити більш гнучку контрактну ціну, щоб не було такого парадоксального явища», - сказав експерт.

«Наскільки я пам`ятаю, раніше Олексій МІЛЛЕР (голова правління ВАТ «Газпром» - УНІАН) докладав Володимиру ПУТІНУ, що тверда непоступлива позиція приносить свої плоди. Плоди вона принесла сумнівні – частка «Газпрому» на європейському ринку стала зменшуватися і довелося все ж таки переглянути цю політику. Тобто тепер на чільному місті поставили частку на ринку. Це добре рішення», - сказав М.КРУТІХІН.

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