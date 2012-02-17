В Україні ринкова ціна на електроенергію в 2011 р. зросла на 22,2%

Середньозважена оптова ринкова ціна електроенергії, яка склалася на Оптовому ринку електроенергії України в 2011 році, зросла у порівнянні з 2010 роком на 22,2%, або на 105,66 грн. за МВт/год. – до 584,58 грн. за МВт/год.

Про це сказано у звітних матеріалах ДП «Енергоринок», підготовлених до щорічних зборів членів ОРЕ, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними держпідприємства, збільшення середньої ОРЦ обумовлене перш за все зростанням ціни продажу електроенергії у ринок виробниками, збільшенням частки дотаційних сертифікатів, а також збільшенням оплати послуг оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго».

Так, минулого року середня ціна продажу електроенергії виробниками в ринок збільшилася на 27% - до 381,5 грн. за МВт/год. При цьому частка ціни виробників у структурі ОРЦ збільшилася з 62,7% у 2010 році до 65,26% в 2011 році.

Минулого року ДП «Енергоринок» сплатив за послуги оператора НЕК «Укренерго» 2,84 млрд. грн., що на 11,5%, або на 294 млн. грн., більше, ніж у 2010 році.

За групами виробників найбільше зростання середньої відпускної ціни в 2011 році показали ТЕЦ і альтернативна генерація, що працює за «зеленим тарифом». Відпускний тариф цієї групи виробників у 2011 році зріс на 28,1% - до 881,3 грн. за МВт/год. Тільки відпускна ціна на електроенергію підприємств, що працюють за «зеленим» тарифом, минулого року зросла на 46,1% проти 2010 року – до 1371,4 грн. за МВт/год. Це обумовлено, відзначає «Енергоринок», збільшенням частки геліо- і вітроелектростанцій разом зі зниженням частки малої енергетики у структурі продажів електроенергії в ринок.

Виробники, що працюють у ринку за ціновими заявками (генкомпанії ТЕС), минулого року збільшили відпускну ціну на електроенергію на 24,3% - до 556,8 грн. за МВт/год.

Відпускний тариф ГЕС зріс на 15%, до 143 грн. коп. за МВт/год.

Відпускний тариф НАЕК «Енергоатом», що експлуатує АЕС, минулого року зріс на 19,1% - до 189,9 грн. за кВт/год.

Минулого року середньозважена ціна закупівлі електроенергії в ОРЕ, з урахуванням цін закупівлі для здійснення експорту, зросла на 24,5% і становила 421,8 грн. за МВт/год.

При цьому ціна закупівлі електроенергії в ринку постачальниками за регульованим тарифом минулого року зросла на 23,7% - до 404 грн. за МВт/год, постачальниками за нерегульованим тарифом - на 22,7%, до 540,9 грн. за МВт/год.

Середня ціна закупівлі електроенергії в ОРЕ для її подальшого експорту в 2011 році зросла на 31,6% - до 488 грн. за МВт/год.

Довідка УНІАН. Середньозважена оптова ринкова ціна електроенергії, яка склалася на Оптовому ринку електроенергії України в 2010 році, зросла у порівнянні з 2009 роком на 17,5%, або на 71,36 грн. за МВт/год. – до 478,92 грн. за МВт/год., в 2009 році - на 22,4% – до 407,56 грн. за МВт/год.