Учасники Гуртового ринку електроенергії оновили склад Ради ринку

Учасники Гуртового ринку електроенергії (ГРЕ) на зборах в п`ятницю, 17 лютого, змінили трьох з десяти голосуючих директорів Ради ОРЕ.

Як передає кореспондент агентства УНІАН, новими голосуючими директорами за класом постачальників обрані голова правління ПАТ "Харківобленерго" Сергій КИРИК та технічний директор ПАТ "Дніпрообленерго" Сергій БУБЛИКОВ замість радника голови правління ПАТ "Донецькобленерго" Ігоря МАСЛОВА і екс-гендиректора "Дніпрообленерго" Олександра ФОМЕНКА, який вже в якості гендиректора «Київенерго» обраний голосуючим директором за класом виробників.

Новими членами ради від виробників обрані радник гендиректора ТОВ "Східенерго" (ДТЕК) Дмитро МАЛЯР і гендиректор "Київенерго" О.ФОМЕНКО замість голови правління ПАТ "Дніпроенерго" Романа СЕРДЮКОВА і представника "Східенерго" Юрія МАГЕРИ.

Зберегли свої місця в раді за класом постачальників: радник генерального директора ТОВ "Сервіс-Інвест" (ДТЕК) Борис ЛІСОВИЙ, генеральний директор ПАТ "Запоріжжяобленерго" Віктор НОСУЛЬКО та член наглядової ради ВАТ "Одесаобленерго" Ігор СУДАК; за класом виробників - представник НАЕК "Енергоатом" Костянтин ЗАПАЙЩИКОВ, генеральний директор ПАТ "Центренерго" Олександра ЧМИРЕНКО та генеральний директор ТОВ «КримТЕЦ» Сергій ВЕРГЕЛЬ.