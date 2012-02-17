Обленерго публікують звітність за 2011 рік

«Чернівціобленерго» у 2011 р. збільшило чистий прибуток в 3,5 рази - до 16,5 млн. грн. ПАТ «Чернівціобленерго» у 2011 році збільшило чистий прибуток в 3,5 рази, або на 11,768 млн. грн., порівняно з 2010 роком, - до 16,549 млн. грн.

За даними компанії, розміщеним у системі розкриття інформації НКЦПФР, чистий дохід «Чернівціобленерго» за звітний період зріс на 22,3%, або на 104,321 млн. грн., - до 571,384 млн. грн., валовий прибуток - на 46,7% , або 9,031 млн. грн., - до 28,353 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Чернівціобленерго» у 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,1 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 4,781 млн. грн.

Довідка УНІАН. Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн. грн., номінал акції - 0,25 грн. 66,97% акцій компанії контролює група VS Energy російського бізнесмена Олександра БАБАКОВА, 25% - держава в особі НАК «Енергокомпанія України».

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«Хмельницькобленерго» в 2011 р. збільшило чистий прибуток на 18% - до 26,7 млн. грн. ПАТ «Хмельницькобленерго» в 2011 році збільшило чистий прибуток на 18,14%, або на 4,098 млн. грн., порівняно з 2010 роком - до 26,689 млн. грн.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

За вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 18,6%, або на 124,203 млн. грн., - до 792,276 млн. грн., валовий прибуток - на 19,2%, або на 13,557 млн. грн., до 83,933 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН. "Хмельницькобленерго" в 2010 році збільшило чистий прибуток в 1,7 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 22,591 млн. грн.

Довідка УНІАН. Статутний фонд ПАТ ЕК "Хмельницькобленерго" становить 33 млн. 637 тис. 840 грн.

Державі належать 70,01% акцій АТ, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», 18,75% акцій належать компанії VS Energy International N. V. (Нідерланди).

Фонд державного майна планує в квітні ц.р. оголосити конкурс з продажу 45,009% держпакету ПАТ "Хмельницькобленерго".

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«Сумиобленерго» у 2011 році збільшило прибуток на 0,7% - до 76 млн. грн. ПАТ «Сумиобленерго» у 2011 році збільшило чистий прибуток на 0,7%, або на 534 тис. грн., - до 76,012 млн. грн., порівняно з 2010 роком.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

За вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 18,5%, або на 144,568 млн. грн., - до 923,621 млн. грн., валовий прибуток - на 10,4%, або на 11,677 млн. грн., - до 123,802 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Сумиобленерго» в 2010 р. збільшило прибуток у 2,6 рази - до 75,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумиобленерго» є монополістом на ринку енергопостачання Сумської області. Статутний фонд товариства - 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акція ПАТ "Сумиобленерго" передані, відповідно до постанови Кабінету Міністрів про створення НАК "Енергетична компанія України", в статутний фонд НАК. За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, найбільшими недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited і UA Energy Distribution Holding, яким належать пакети 24,99% і 18,5% відповідно. Ще 24,99% акцій належать Bikontia Enterprises Limitet (Кіпр).

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"Черкасиобленерго" в 2011 році скоротило прибуток в 2,8 рази - до 18,2 млн. грн. ПАТ «Черкасиобленерго» в 2011 році скоротило чистий прибуток в 2,8 рази, або на 32,565 млн. грн., - до 18,191 млн. грн., порівняно з 2010 роком.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності підприємства, розміщеному на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

За вказаний період компанія збільшила чистий дохід на 35,3%, або на 374,523 млн. грн., - до 1 млрд. 435,458 млн. грн., валовий прибуток скоротила на 38,7%, або на 35,99 млн. грн. , - до 56,913 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Черкасиобленерго» в 2010 році збільшило чистий прибуток в 1,6 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 50,756 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Черкасиобленерго" здійснює ліцензійну діяльність з постачання і передачі електроенергії на території Черкаської області.

Держава контролює 71% акцій «Черкасиобленерго». Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснює Фонд державного майна, опосередкований - через «УкрЕСКО» (25%). 26,63% акцій контролює Garensia Enterprises Limited (Кіпр).

Фонд державного майна планує в квітні виставити на продаж на фондовій біржі 21% пакет акцій "Черкасиобленерго".

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«Харківобленерго» в 2011 році збільшило чистий прибуток на 53% - до 25 млн. грн. ПАТ «Харківобленерго» в 2011 році збільшило чистий прибуток на 53,1%, або на 8,704 млн. грн., в порівнянні з 2010 роком, - до 25,087 млн. грн.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Минулого року компанія збільшила чистий дохід на 21,5%, або на 515,942 млн. грн. - до 2 млрд. 917,853 млн. грн., валовий прибуток - на 48,9%, або на 50,775 млн. грн., до 149,642 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік «Харківобленерго» завершило з прибутком 16,383 млн. грн.

Довідка УНІАН. Статутний фонд "Харківобленерго" складає 64 млн. 135 тис. 190 грн.

Державі належать 65% акцій "Харківобленерго", які передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". 28,84% акцій компанії через Garensia Enterprises Limited (Кіпр) контролює Energy Standard Fund Ltd, яку пов`язують з бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

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«Миколаївобленерго» в 2011 році збільшило прибуток майже в 18 разів - до 49 млн. грн. ПАТ «Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» в 2011 році збільшило чистий прибуток в 17,7 рази, або на 46,238 млн. грн., порівняно з 2010 роком, - до 49,005 млн. грн.

Про це йдеться в звіті про фінансово-господарської діяльності компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Минулого року компанія збільшила чистий дохід на 17,9%, або на 175,116 млн. грн., - до 1 млрд. 151,663 млн. грн., валовий прибуток - в 1,9 рази, або на 63,889 млн. грн. - до 133,808 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Миколаївобленерго» завершило 2010 рік з чистим прибутком 2,767 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» є монопольним дистриб’ютором електроенергії в Миколаївській області.

Статутний фонд компанії - 39 млн. 660 тис. 469 грн., номінал акції - 0,25 грн.

Державі належить 70% акцій «Миколаївобленерго», які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». Ще 15,7802% належить енергопостачальної компанії «Херсонобленерго», контрольованій групою VS Energy International NV (Нідерланди).

Фонд державного майна планує в квітні ц.р. оголосити конкурс з продажу 45% «Миколаївобленерго».

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