Білорусь з 1 квітня підвищує на 10% тариф на транспортування нафтопродуктів

Мінськ. Білорусь з 1 квітня 2012 підвищує тариф на послуги з транспортування нафтопродуктів на 10%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в постанові Міністерства економіки Білорусі від 13 лютого 2012 № 13, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі.

«Встановити тариф на послуги з транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, розташованим на території Білорусі, що надаються приватним виробничим унітарним підприємством «Захід-Транснафтопродукт», в розмірі 2,09 дол. за 1 тонну нафтопродуктів, переміщених на відстань 100 км», - йдеться в документі.

У даний час тариф на послуги з транспортування нафтопродуктів становить 1,9 дол. за 1 тонну, переміщення на відстань 100 км.

Раніше в Білорусі тариф на транзит нафтопродуктів підвищувався з 1 липня 2011 року - на 15,85%, до 1,9 дол. за тонну на 100 км, а до цього підвищення було з 1 січня 2011 року - на 2,5%, до 1,64 дол. за тонну на 100 км.

У 2010 році Білорусь підвищувала тариф на транспортування нафтопродуктів двічі - з 1 липня і з 1 січня.

Довідка УНІАН. У Білорусі транспортування нафтопродуктів здійснює російське підприємство «Захід-Транснафтопродукт» магістральним трубопроводом, який проходить територією республіки і є власністю російської сторони. Середньорічний обсяг транзиту складає близько 9 млн. тонн.

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