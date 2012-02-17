У Києві проведуть конкурс на кращий енергоефективний будинок

У Києві цього року міська влада проведе конкурс на кращий енергоефективний будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час презентації проектів з енергозбереження перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Він зауважив, що виходячи з позиції голови КМДА Олександра ПОПОВА, ініціатива «Ощадлива енергетика», що включена у Стратегію розвитку Києва до 2025 року, визнана однією з пріоритетних у складі цього документа. І реалізація цієї ініціативи є запорукою покращення енергетичної безпеки міста та добробуту киян. Вона спрямована на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у житлово-комунальній сфері та стабілізацію витрат. Передбачається, що за рахунок запровадження енергоефективних проектів видатки бюджету на утримання соціальної сфери скоротяться на 50%. Більше того, втілення відповідних заходів з енергозбереження дозволить значно покращити якість житлово-комунальних послуг в цілому, створивши комфортні умови для киян, сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, одна з причин малоінтенсивного впровадження енергозберігаючих технологій є недостатня поінформованість населення.

«Цього року ми запроваджуємо конкурс на кращий енергоефективний будинок. Тим мешканцям, які утеплять покрівлю, фасад, поставлять індивідуальний тепловий пункт (тощо), ми виділимо 100 тис. грн. на облаштування території навколо будинку та встановлення дитячого майданчика», – сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, з метою більш фахового висвітлення розвитку та досягнень енергозберігаючої галузі, вперше у столиці міська влада запроваджує тренінг з питань енергозбереження для засобів масової інформації.

«Пропозиції щодо теми занять можна подавати вже сьогодні. Крім того, наразі ми проводимо тренінги з енергозбереження для спеціалістів call-центру КМДА. Уже найближчим часом, зателефонувавши за номером 15-51, кияни зможуть отримати будь-яку фахову консультацію з питань енергозбереження», – зауважив перший заступник голови КМДА.

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