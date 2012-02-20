Іран спровокував ріст цін на нафту, припинивши її експорт до Британії та Франціі

На світових торгах у понеділок, 20 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі повідомлень про те, що Іран припинив поставки нафти британським і французьким компаніям.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 1,79 долара, або на 1,73% - до 105,03 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 1,52 долара, або на 1,27%, - до 121,1 долара за барель.

Напередодні стало відомо, що експорт сирої нафти з Ірану британським і французьким компаніям був зупинений, країна планує продавати свою нафту новим споживачам, передає Bloomberg.

Як відзначають експерти, настрої на ринку нафти змінилися за останній тиждень. Новини про зупинку експорту нафти з Ірану підштовхують вгору ціни на сировину.