Білорусь планує наростити промзапаси нафти до кінця 2015 року на 5,7 млн. тонн

Мінськ. Приріст промислових запасів нафти у Білорусі до кінця 2015 року повинен сягнути 5,7 млн.тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Міністрів Білорусі, таке рішення передбачене ухвалою Ради Міністрів від 31 січня 2012 року №105.

Так, ухвалою вносяться зміни у програму освоєння родовищ корисних копалини і розвитку мінерально-сировинної бази Білорусі на 2011-2015 роки і на період до 2020 року, затверджену урядом у квітні минулого року.

«У 2012 році приріст запасів нафти промислових категорій у Білорусі повинен бути забезпечений в об`ємі 1,15 млн. тонн, у 2013, 2014 і 2015 роках - по 1,2 млн. тонн щороку. Загальний приріст за п`ятирічку очікується на рівні 5,7 млн. тонн нафти, з яких 2 млн. тонн повинна забезпечити РУП «Білгеологія», 3,7 млн. тонн - РУП «ВО «Білоруснафта», - уточнили у прес-службі Радміну Білорусі.

Довідка УНІАН. Заходи для нарощування власного паливно-енергетичного потенціалу Білорусі передбачають виконання геолого-геофізичних робіт для підготовки промислових запасів нафти на території Прип’ятського прогину. Планується виявлення тут нових родовищ і покладів нафти, переклад у промислові категорії ресурсів і запасів вуглеводнів на площах, що підготовлених і перебувають у бурінні, а також на розвідуваних родовищах. Буде продовжено пошукові геолого-геофізичні дослідження на нафтоперспективних територіях для уточнення їх геологічної будови і пошуку покладів нафти. При цьому на окремих ділянках розглядається можливість буріння свердловин глибиною від 5 до 6 тис. м.

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