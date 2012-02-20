Наришкін не виключає обговорення з Януковичем і Азаровим газових питань

Голова Державної думи Федеральних зборів РФ Сергій НАРИШКІН не виключає, що на зустрічах із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ обговорюватиме газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ, відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювали вони газові питання.

«На зустрічі з В.ЛИТВИНИМ питання це не обговорювали – питання газової теми. Я не виключаю, що його буде піднято під час зустрічей із Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Миколою АЗАРОВИМ», - зазначив С.НАРИШКІН.

Голова Держдуми Федеральних зборів Росії також повідомив, що з метою підвищення рівня та статусу російсько-української міжпарламентської комісії вони з В.ЛИТВИНИМ домовилися очолити цей орган.

За його словами, досягнуто домовленість, що цього року відбудуться два засідання цієї комісії.

У свою чергу, В.ЛИТВИН додав, що ці засідання пройдуть у Дніпропетровську й у Воронежі. «Ми проведемо засідання на рівні наших робочих інститутів», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, дати засідань уточнюватимуться, але обидва заходи відбудуться до парламентських виборів в Україні 2012 року. В.ЛИТВИН зазначив, що учасники засідань російсько-української міжпарламентської комісії обговорюватимуть теми співпраці у сфері ракетобудування та літакобудування.

Крім того, С.НАРИШКІН підкреслив, що сьогоднішній його візит до України є першим зарубіжним візитом як голови Державної думи Федеральних зборів РФ.

«І символічно, що цей візит проходить у ті дні, коли відзначається 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Росією. Все це підкреслює стратегічний характер партнерства і пріоритетність для нас розвитку відносин із братньою Україною», - підкреслив він.

У свою чергу, В.ЛИТВИН зазначив, що нинішній візит С.НАРИШКІНА - «це не лише символічний жест, а свідчення того, що ми стоїмо перед необхідністю забезпечення нової якості наших відносин».

Він вважає за необхідне суттєво активізувати роль парламентів у поглибленні співробітництва між Україною та Росією.

За словами В.ЛИТВИНА, у відносинах двох країн період «шлюборозлучного процесу закінчився», оскільки «ми не можемо дозволити собі розкіш увесь час повертатися в минуле, потрібно думати про те, що нам робити сьогодні й у майбутньому».

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