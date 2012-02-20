У Білорусі ціна російського газу в 2011 році зросла на 41,5% - до 265 дол.

Мінськ. У Білорусі середня ціна на російський газ у 2011 році порівняно з 2010 роком зросла на 41,5% і становила 265 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

Так, за даними Белстату, за минулий рік Білорусь імпортувала 20 млрд. кубометрів газу. Порівняно з 2010 роком імпорт російського газу скоротився на 7,3%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2011 року «Газпром» купив 50% акцій «Белтрансгазу» за 2,5 млрд. дол., довівши свою частку в підприємстві до 100%. При цьому компанію «Белтрансгаз» перейменована на «Газпром трансгаз Білорусь». Натомість Білорусь одержала знижку на газ у 2012 році і підписала контракт на поставки газу в 2012-2014 роках. Середньорічна ціна газу в 2012 році становитиме 165,6 долара за тисячу кубометрів.

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