Україна в січні збільшила експорт електроенергії в 2,1 раза

Україна в січні ц.р. збільшила експорт електроенергії в 2,14 раза, або 279,4 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 522,6 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Минулого місяця експорт української електроенергії в країни-учасниці ENTSO-E (Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію) збільшився на 44%, або на 106,5 млн. кВт/год. – до 348,3 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що офіційним експортером із української сторони в східноєвропейському напрямку в 2012 році є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 3,5 раза – до 321,5 млн. кВт/год., до Словаччини – скоротився на 96,6% - до 5,2 млн. кВт/год.

У звітний період експортних поставок електроенергії у напрямку до Польщі не здійснювалося.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», у січні становив до 62,9 млн. кВт/год., проти 1,4 млн. кВт/год. у січні 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в цьому напрямку «Пауер Трейд» здійснює з початку квітня 2011 року.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 111,4 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні 2011 року експорт у цьому напрямку не здійснювався.

Довідка УНІАН. Із 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2011 році збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 6,433 млрд. кВт/год.

У 2011 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД «Укрінтеренерго» – білоруський напрямок.

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