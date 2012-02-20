Наришкін: Росія передала Україні новий проект газового договору

Росія передала Україні новий проект газового договору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН.

«На сьогодні Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект відповідного договору», - сказав він.

С.НАРИШКІН підкреслив, що саме цей документ і зараз обговорюватиметься сторонами.

***«Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Між тим, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у ході зустрічі з головою Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм НАРИШКІНИМ, що «ми докладаємо дуже значних зусиль для того, щоб знайти, перш за все, взаємовигідний варіант вирішення цього завдання, взаємоприйнятний варіант».

При цьому він звернув увагу на те, що зараз промислові підприємства України платять за газ 560 дол. за тисячу кубометрів.

«Я не можу не звернути увагу вашу й ваших колег на те, що зараз, приміром, наші промисловці платять за газ 560 доларів за тисячу кубометрів. Це рекордна ціна. Такої ціни практично ніде в Європі немає», - сказав український прем`єр.

М.АЗАРОВ також висловив надію, що вирішення газових питань буде знайдено найближчим часом. «Рішення має бути знайдено найближчим часом», - відзначив він.

Нагадаємо, Україна веде з РФ тривалі переговори щодо зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - кабальними. Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською газотранспортною системою. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум із управління української ГТС, але його модель поки не визначено.