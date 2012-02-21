Ціна нафти продовжила зростання на тлі рішення щодо Греціі

На світових торгах у вівторок, 21 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі досягнення угоди Єврогрупою щодо другого пакету фінансової підтримки Греції.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 1,68 долара, або на 1,63% - до 104,92 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,37 долара, або на 0,35%, - до 120,37 долара за барель.

За підсумками багатогодинного засідання глави міністерств фінансів 17 країн зони єдиної європейської валюти схвалили надання Греції коштів в раніше обумовленому обсязі для того, щоб уникнути першого в історії регіону дефолту. Перший транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду Греції в рамках другого плану порятунку країни від дефолту складе 13 мільярдів євро.

Гроші Греції необхідні до 20 березня, коли країні буде потрібно погасити облігації на 14,5 мільярда євро. У той же час, другий пакет допомоги від єврозони може зажадати схвалення на національних рівнях держав валютного об`єднання, що може затягнути процес надання кредитів.

Крім того, котирування нафти зростають і на збереженні напруженості щодо ядерної програми Ірану і припинення поставок сировини цією країною французьким і британським корпораціям на минулих вихідних, передає Bloomberg.