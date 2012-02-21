Останній працюючий реактор японської АЕС "Такахама" в префектурі Фукуї був заглушений минулої ночі для проведення планової технічної перевірки. Про це повідомив оператор станції, енергокомпанія Kansai Electric Power.

Після зупинки "Такахама" в Японії залишилися тільки два діючих атомних реактора - 6-й енергоблок АЕС "Касівадзакі-Каріва" в префектурі Ніїгата і 3-й реактор АЕС "Томарі" на північному острові Хоккайдо, передає ІТАР-ТАСС.

При цьому обидва ці енергоблоки до кінця квітня будуть також заглушені для планової інспекції, яку кожен атомний реактор, згідно з японськимм законами, повинен проходити раз в 13 місяців.

Таким чином, до середини весни в Японії може не залишитися жодної працюючої АЕС.

В енергокомпанії Kansai Electric Power, що забезпечує електрикою центральну частину острова Хонсю, відзначили, що відключення останнього наявного в її розпорядженні атомного реактора призведе до зниження вироблення електроенергії на 8,8%.

На території Японії знаходяться 54 комерційних атомних реактора. Після торішньої катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" більша їх частина була зупинена для екстрених або планових перевірок безпеки і до цих пір не відновила роботу. Для цього операторам АЕС необхідний дозвіл місцевих властей, які вимагають від енергокомпаній надання гарантій безпеки реакторів.

Практично повна зупинка атомної енергетики в країні змусила владу Японії ввести режим економії електрики і збільшила потреби країни в паливі для теплових електростанцій.