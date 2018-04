Китайський банк розвитку виділить 85 млн. дол. на модернізацію шахти ім. Мельникова

Китайський банк розвитку виділить 85 млн. доларів на переоснащення та модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля» (Луганська обл.). Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, ця сума передбачена контрактом, який в Пекіні підписали генеральний директор ВАТ «Лисичанськвугілля» Валерій КОВШАРЬ і голова Ради директорів китайської компанії Tiendi Science and Technology Co., Ltd Ван ЦЗІНЬХУА.

За словами В.КОВШАРЯ, комерційний контракт підписаний для розвитку проекту модернізації та технічного переоснащення шахти ім. Мельникова. Кінцева мета проекту – виведення шахти на рентабельну роботу. В.КОВШАРЬ також повідомив, що кошти на технічне переозброєння будуть спрямовані на покупку як українських матеріалів і обладнання, так і китайського обладнання, яке буде застосовуватися на шахті ім. Мельникова.

При цьому виділені кошти шахта повинна освоїти через два роки і повернути інвестиції банку до 2020 року.

Крім того, ще 15 млн. доларів складуть вкладення української сторони в проект удосконалення підприємства.

Довідка УНІАН. Компанія Tiendi Science and Technology Co., Ltd належить Китайській державній науково-виробничій групі вугільної промисловості. Вона займається розробкою і виробництвом автоматизованого і механізованого устаткування для використання в гірничошахтній сфері, вуглезбагачувального обладнання, розробкою технологій видобутку вугілля. Техніка компанії займає 40% китайського ринку в цьому сегменті.

ВАТ "Лисичанськвугілля", що добуває вугілля енергетичних марок, об`єднує чотири шахти: ім. Г.Капустіна, ім. Д.Мельникова, "Привольнянську" і "Новодружевську".