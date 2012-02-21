На розгляд Ради внесено закон про приватизацію ГТС?

Фракція "БЮТ-Батьківщина" має у своєму розпорядженні інформацію про те, що парламентська більшість цього тижня планує розглянути у Верховній Раді законопроект щодо приватизації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, коментуючи причини оголошеної перерви у пленарному засіданні.

«З’явилася інформація про те, що більшість хоче поставити на п’ятницю законопроект про приватизацію ГТС», - сказав народний депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що саме це питання обговорюється на нараді у керівництва ВР, але опозиція не дасть можливості «протягнути цей законопроект».

Крім того, як зазначив сьогодні перед відкриттям засідання парламенту заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Він нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй резолюції звернулась до Президента України щодо необхідності виконати вимоги Ради Європи та щодо допуску до виборів лідерів опозиції, які піддані кримінальному переслідуванню.

«Тому ми вимагаємо забезпечити зустріч керівництва фракції "БЮТ-Батьківщина" з Президентом України, аби він повідомив про свої плани щодо виконання Резолюції ПАРЄ», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він додав, що керівники фракції "БЮТ-Батьківщина" вимагають зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ «не як політичні діячі, а як державні діячі, і як чоловіки з чоловіком».

Крім того, за словами віце-спікера, на зустрічі з главою держави представники фракції хочуть порушити питання щодо звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.

«Сьогодні ми повинні чітко сказати владі, що україножерство як державна політика має бути зупинено. Любити Росію - не злочин, але знищувати український світ – це справжній злочин», - сказав М.ТОМЕНКО.

Третьою вимогою, за його словами, є терміновий перегляд державного бюджету на поточний рік.

Перед пленарним засіданням представники фракції "БЮТ-Батьківщина" в ложі уряду повісили плакати з написами «Табачник! Чемодан – вокзал», на якому зображена фотографія Д.ТАБАЧНИКА біля вікна вагону потягу, а також «Табачників-Валуєвих з уряду геть!», на якому Д.ТАБАЧНИК з поросячим п’ятаком замість носу.