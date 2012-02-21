Більшість цього тижня планує розглянути питання приватизації ГТС - БЮТ

Фракція "БЮТ-Батьківщина" має у своєму розпорядженні інформацію про те, що парламентська більшість цього тижня планує розглянути у Верховній Раді законопроект щодо приватизації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, коментуючи причини оголошеної перерви у пленарному засіданні.

«З’явилася інформація про те, що більшість хоче поставити на п’ятницю законопроект про приватизацію ГТС», - сказав народний депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що саме це питання обговорюється на нараді у керівництва ВР, але опозиція не дасть можливості «протягнути цей законопроект».

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