Статутний фонд «Нафтогазу» збільшать?

Уряд України найближчим часом планує збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» шляхом випуску державних облігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Ради регіонів.

«В уряді зараз напрацьовується рішення щодо збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» шляхом випуску облігацій державних», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що для покращення фінансового стану компанії уряд розглядає питання про виплату «Нафтогазу» компенсацій за різницею тарифів. «Така робота у найближчі, буквально 10 днів, буде проведена», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він звернув увагу керівників регіонів на низький рівень розрахунків з «Нафтогазом» за спожитий газ. «Так, ми не відключали, звичайно, в ці морози газ, не застосовували таких ось заходів дії. Проте з морозів ми виходимо і треба пам`ятати, що за газ треба платити», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він нагадав, що 7 березня «Нафтогазу» доведеться заплатити «Газпрому» «пристойну» суму за газ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №1088 від 24 жовтня 2011 р. збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн. шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Раніше, 23 травня 2011 р. Кабмін збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Нагадаємо, капіталізувати «Нафтогаз України» за рахунок випуску ОВДП уряд почав ще влітку 2009 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.