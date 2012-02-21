МТС запровадить технологію «розумного споживання» електроенергії на базових станціях

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» планує впровадити на своїй мобільній мережі інноваційну технологію, що дозволяє регулювати рівень енергоспоживання базових станцій в залежності від поточного навантаження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «МТС Україна».

У рамках розвитку екологічної програми, в 2012 році оператор запровадить на своїй GSM-мережі інноваційну «зелену» технологію динамічного управління потужністю (Dynamic Power Savings), розроблену компанією Alcatel-Lucent. Технологія дозволить скоротити енергоспоживання базових станцій (БС) приблизно на 27% за рахунок регулювання споживання енергії залежно від навантаження на обладнання, при цьому зберігши високий рівень якості обслуговування абонентів.

У планах «МТС Україна» до осені поточного року завершити роботи із впровадження технології у Дніпропетровському, Кримському та Південному територіальних управліннях.

Технологія Dynamic Power Savings дозволяє налаштувати приймачі БС таким чином, щоб вони включалися в роботу лише в момент обслуговування абонентів (при здійсненні дзвінків, використанні мобільного інтернету та ін.). Під час малого завантаження, наприклад, уночі, програмне забезпечення відключає невикористовувані модулі БС. При зростанні активності абонентів система автоматично включає приймачі, але тільки ті, які необхідні для роботи з існуючим навантаженням. Інтелектуальні алгоритми, що лежать в основі технології Dynamic Power Savings, розроблені підрозділом Bell-Labs компанії Alcatel-Lucent.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більш ніж 98% території України, де проживає 99% населення. Кількість абонентів складає 19,22 млн., виторг за 2010 рік склав 8,5 млрд. гривень. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).