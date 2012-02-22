Після досягнення 9-місячного максимуму ціна нафти падає

На світових торгах в середу, 2 лютого, ціни на нафту знижуються після того, як у вівторок вартість "чорного золота" досягла максимальних значень за останні дев`ять місяців.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,23 долара, або на 0,22% - до 106,02 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,32 долара, або на 0,26%, - до 121,34 долара за барель.

У вівторок на тлі рішення Єврогрупи про надання допомоги Греції і збереження напруженості навколо Ірану нафта подорожчала до дев`ятимісячного максимуму. За підсумками багатогодинного засідання глави міністерств фінансів 17 країн єврозони схвалили надання Греції коштів в раніше обумовленому обсязі (130 000 000 000 євро), щоб уникнути першого в історії регіону дефолту.

Певний вплив на котирування надають статдані з Китаю. Згідно з попередньою оцінкою аналітиків HSBC, індекс менеджерів із закупівель у промисловості країни виріс до 49,7 пункту в лютому з 48,9 пункту місяцем раніше. Між тим, показник залишається нижче позначки в 50 пунктів, що свідчить про уповільнення темпів зростання в секторі, передає Bloomberg.