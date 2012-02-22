Океанське дно поблизу АЕС "Фукусіма-1" покриють 60-сантиметровим шаром цементу

Ліквідатори аварії на АЕС "Фукусіма-1" планують покрити океанське дно поблизу станції 60-сантиметровим шаром цементу для запобігання поширенню радіоактивних речовин у Тихому океані.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на компанію-оператора аварійної АЕС "Токіо електрик пауер".

Як повідомляється, зацементовано буде в цілому близько 70 тис. квадратних метрів дна біля водозабірників всіх шести енергоблоків станції. У ТЕПКО зазначили, що цей захід дасть змогу затримати поширення радіоактивних частинок, які осіли на дні, щонайменше на 50 років. Роботи з цементування океанського дна розпочнуться наприкінці лютого і займуть близько чотирьох місяців.

Після аварії на АЕС "Фукусіма-1" минулого року 13,5 тис. терабеккерелів ізотопів цезію-137 потрапило в Тихий океан. Це приблизно 10 відсотків усього радіоактивного цезію, який досі знаходиться в тихоокеанських водах Північної півкулі в результаті ядерних випробувань минулих десятиліть. Накопичившись у небезпечній кількості в організмі, цезій-137 здатний викликати ураження м`язів і ракові захворювання, а період напіврозпаду даного ізотопу становить 30 років. У зв`язку з цим ТЕПКО і влада Японії докладають зусиль для скорочення витоків радіації з "Фукусіми-1" і з району станції.