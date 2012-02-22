В Україні очікується бум будівництва сонячних електростанцій на дахах

У 2012 році в Україні почнеться активне будівництво сонячних електростанцій середньої потужності на дахах будівель.

Як повідомляє Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), таку думку висловила директор з продажу в Україні французької компанії Helios Strategia Олена СКРИПНИК. "В Україні сьогодні створені дуже привабливі умови для будівництва сонячних електростанцій потужністю 0,5-1 МВт на дахах як промислових і муніципальних будівель, так і приватних будинків. Для компаній, що мають досвід будівництва такого роду об`єктів в Європі, Україна є новим ключовим ринком, адже для дахових станцій тут також передбачений "зелений тариф", - зазначила фахівець.

Зокрема, Helios Strategia планує в 2012 р. реалізувати в Україні декілька проектів будівництва дахових сонячних електростанцій загальною потужністю близько 7 МВт.

Водночас, на думку О.СКРИПНИК, в найближчі 2 роки Україну також очікує бум в будівництві великих наземних сонячних електростанцій.

На думку президента АПЕУ Віталія ДАВІЯ, розвиток в Україні сегмента невеликих побутових сонячних електростанцій і можливість отримання для них "зеленого тарифу" дозволить сформувати повноцінну індустрію сонячної енергетики, в яку будуть залучені українські виробники обладнання, проектні організації, інсталятори.

«Коли буде створено алгоритм отримання зеленого тарифу" для приватних осіб - це стане не просто довгостроковою інвестицією і внеском у збереження навколишнього середовища, але й досить вигідною підприємницькою діяльністю. Ми можемо створити в Україні нову зростаючу галузь, що дає нові робочі місця і бюджетні надходження ", - зазначив глава АПЕУ.

Повідомляють також, що розвиток проектів "сонячних дахів" є однією з головних тем Міжнародної Конференції CISOLAR-2012 в Одесі (відбудеться 5-6 квітня), яка присвячена ринку сонячної енергетики в країнах Східної Європи і СНД.

Довідка УНІАН. Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) створена восени 2009 року. З весни 2011 року АПЕУ активно лобіює отримання «зеленого» тарифу для приватних домашніх господарств.

Французька компанія Helios Strategia спеціалізується на консалтингу, будівництві об`єктів і постачанні теплового та фотогальванічного обладнання. На сьогоднішній день на рахунку HeliosStrategia будівництво об`єктів сонячної енергетики загальною потужністю більше 50 МВт. Особливістю роботи компанії є оренда дахів будівель для установки на них власного обладнання.