Російський газ обійдеться Польщі на 100 доларів дорожче, ніж у середньому в ЄС

Варшава. Польща, що входить до Європейського Союзу, поточного року має сплатити поставку більш як 10 млрд. кубометрів російського газу за ціною понад 500 доларів за тисячу кубометрів, що на 100 доларів дорожче за середню прогнозовану "Газпромом" ціну палива для ЄС в 2012 році.

Про це в середу пише польська Gazeta Wyborcza, відзначаючи, що два роки тому тисяча кубометрів російського газу обходилася полякам на 65 доларів дорожче, ніж Німеччині.

"Зараз ці диспропорції ще більші, незважаючи на те, що Польща - після Німеччини та Італії - є третім найбільшим імпортером газу з Росії в Євросоюзі", - пише видання.

Газета нагадала, що практично монопольний постачальник газу до Польщі російський "Газпром" минулого тижня повідомив про зниження ціни на 10% низці своїх клієнтів на його головному експортному ринку в Євросоюзі, але до їх числа не увійшла польська державна компанія PGNIG.

Віце-глава польської компанії Міхал ШУБСЬКИ, слова якого наводить газета, заявив, що росіяни відмовляються вести конструктивні переговори про ціну газу, які у квітні минулого року ініціювали поляки.

"Важко говорити про діалог, коли ми надсилаємо листа, в якому на 18 сторінках описано нашу позицію, а одержуємо у відповідь півсторінки, де немає контраргументів по суті", - сказав він.

"Коронний аргумент - це те, що ми майже весь газ купуємо на Сході. Тільки це не аргумент, а швидше, форма шантажу", - додав він.

Gazeta Wyborcza також відзначила, що перемога PGNІG у ціновій суперечці з "Газпромом" у міжнародному трибуналі зобов`яже російського монополіста перерахувати оплату поставленого газу до Польщі з моменту, коли поляки ініціювали переговори про зміну ціни - з квітня 2011 року.

Прес-служба PGNIG відмовилася надати УНІАН додаткову інформацію про позов компанії проти "Газпрому", пояснивши це питаннями конфіденційності.

Нагадаємо, "Газпром" визначив середньорічну ціну на газ для Європи к 415 доларів за тисячу кубометрів

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого PGNІG офіційно подала позов на "Газпром" к Міжнародний трибунал к Стокгольмі, вимагаючи перегляду ціни, зокрема, за неофіційними даними, її зниження на 10%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Польща, яка щороку споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, була змушена розпочати переговори з "Газпромом" про збільшення газових поставок через те, що швейцарський трейдер "РосУкрЕнерго" перестав виконувати контракт, який передбачає поставку близько 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу на рік.

Полякам вдалося укласти новий контракт з росіянами тільки восени 2010 року, але практично одразу влада заявила про початок переговорів про зниження ціни палива, що поставляється.

За даними PGNIG, частка поставок російського газу в імпорті в 2010 році до Польщі зросла до майже 90% з менш ніж 70% у 2008 році.

Дані за 2011 рік ще не опубліковані на офіційному веб-сайті компанії.