Французька Nationale du Rhone пропонує побудувати в Криму ВЕС потужністю до 200 МВт

Французька компанія Nationale du Rhone («Насіональ дю Рон») зацікавлена у будівництві вітроелектростанцій потужністю 50 МВт з можливим збільшенням до 200 МВт у Кіровському районі Криму і готова вкласти у проект близько 80 млн. доларів.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Криму.

Представники французької компанії 21 лютого представили у Сімферополі інвестиційний проект із розвитку вітроенергетики на території Кримського півострова.

«Мається на увазі повний цикл виробництва енергії вітру: розробка, проектування, фінансове обгрунтування і забезпечення, будівництво "під ключ" і подальша експлуатація вітроелектростанцій», - сказано у повідомленні МінЖКГ Криму.

Довідка УНІАН. La Compagnie Nationale du Rhоne (CNR) заснована у 1933 році. Штаб-квартира компанії міститься у Ліоні. Її середній річний обсяг виробництва електроенергії у Франції становить 14,9 млрд. кВт/год.