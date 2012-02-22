Україна в 2011 році імпортувала 4,8 млрд. куб. м середньоазіатського газу

Україна в 2011 році імпортувала 4 млрд. 799,657 млн. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану та Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за звітний період, зокрема, з Казахстану імпортовано 1 млрд. 527,976 млн. куб. м газу на суму 536,083 млн. дол., з Туркменістану – 1 млрд. 739,644 млн. куб. м на суму 618,356 млн. дол., з Узбекистану – 1 млрд. 532,038 млн. куб м на суму 530,416 млн. дол..

З Росії в 2011 році Україна імпортувала 40 млрд. 1,747 млн. куб. м газу на суму 12 млрд. 361,172 млн. дол.,

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня 2011 р. холдинг Ostchem розпочав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, закуповує газ дешевше, ніж «Нафтогаз».

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Довідка УНІАН. До складу Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненська обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.ФІРТАШ напряму контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Сєвєродонецьке об`єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стирол" (Горлівка, Донецька обл.) і "Азот" (Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.