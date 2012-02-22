ДТЕК не виключає участі в конкурсі з продажу держпакету «Дніпрообленерго»

Приватний енергохолдинг ДТЕК не виключає участі у приватизаційному конкурсі з продажу 50% державного пакету найбільшої в Україні енергопостачальної компанії ПАТ «Дніпрообленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Києві генеральний директор компанії Максим ТИМЧЕНКО. «Ми повинні обговорити це, повинні проговорити всередині компанії і подивитися на умови, і після цього ми зможемо ухвалити рішення», - сказав він.

Нагадаємо, що до 23 січня ц.р. гендиректором «Дніпрообленерго» був менеджер ДТЕК Олександр ФОМЕНКО, який згодом очолив АК «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго». Початкова вартість пакету компанії, що виставляється на продаж, становить 600 млн. грн. Заявки компаній-претендентів приймаються до 10 квітня, конкурс відбудеться 17 квітня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» належать державі і перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України», 15,9% – компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2011 рік з прибутком 43,336 млн. грн.

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