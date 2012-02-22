Закон про реформу нафтогазового комплексу виключає можливість приватизації ГТС - Єфремов

Прийняття закону про реформування нафтогазового комплексу виключає можливість приватизації української газотранспортної системи.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ,повідомили УНІАН у прес-службі ПР. Відповідаючи на запитання про те, чи закладений шлях до можливої приватизації української ГТС у законопроекті про реформування нафтогазового комплексу, О.ЄФРЕМОВ, зокрема, зазначив, що у разі, якщо його (законопроект) приймати для виходу на IPO, що є одним з елементів залучення додаткових коштів, тоді це можливо. «Якщо ж мається на увазі, що цим законом ГТС комусь передається або створюється якийсь консорціум, тоді – ні», – підкреслив він.

Також, за словами голови фракції ПР, сьогодні продовжуються переговори щодо створення тристороннього консорціуму. «Чи будуть вони успішними, хто до нього увійде, чи погодяться європейські структури разом з Російською Федерацією взяти на себе відповідальність за стан нашої газотранспортної системи і за її роботу, покажуть час і результати переговорів», - додав політик.

За словами О.ЄФРЕМОВА, розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу поточного тижня залежатиме від ефективності роботи парламентаріїв. «Законопроект включено до порядку денного на п`ятницю. Якщо черга до нього дійде - він розглядатиметься», - підсумував О.ЄФРЕМОВ.