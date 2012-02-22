Медведєв знову підключився до обвинувачень України у відборі російського газу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" "розібратися" з несанкціонованим відбором Україною російського транзитного газу. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Зі своїми колегами в рамках корпоративних процедур і цивільно-правових механізмів розберіться", - поставив вимогу глава держави перед главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ доручив О.МІЛЛЕРУ "до українських друзів довести позицію, пояснити, чому збільшується потужність газопроводу "Південний потік" і продовжити переговори щодо газової співпраці".

О.МІЛЛЕР повідомив, що в лютому нинішнього року Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

"Європейські споживачі збільшили заявку на постачання російського газу, "Газпром" зробив усе необхідне, проте значні обсяги газу до Європи не доходили", - зазначив О.МІЛЛЕР. За його словами, "в окремі дні на Україні залишалося близько 40 млн. кубічних метрів газу".

"Це завдало фінансової і репутаційної шкоди "Газпрому", - підкреслив О.МІЛЛЕР. Він зазначив, що європейські споживачі російського газу звернулися з проханням збільшити постачання через аномально низькі температури на початку лютого, коли замерзли Дунай і канали у Венеції. Проте, газ, що поставляється, до Європи не доходив, залишаючись в Україні.

"Йшлося про традиційне проведення часу українських друзів - несанкціонований відбір?", - уточнив Д.МЕДВЕДЄВ. "З експортної труби вони (Україна) брали стільки, скільки вважали за необхідне", - зазначив О.МІЛЛЕР. "Тобто за рамками існуючих угод?", - перепитав Президент. "Вони брали стільки, скільки вважали за необхідне газу, який призначався європейським партнерам, і вони знали про це", - підтвердив глава "Газпрому".

Д.МЕДВЕДЄВ поцікавився, чи не зверталася Україна з проханням збільшити постачання газу. О.МІЛЛЕР підкреслив, що Україна навпаки цього року порушила питання "про зменшення постачань з 52 млрд. кубічних метрів на рік до 27". "Проте в умовах холодів брали більше", - констатував глава російської держави. Керівник "Газпрому" уточнив, що йдеться про більш як 60 млрд. кубічних метрів газу в річному обчисленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ "Газпром" на декілька днів знижував поставки газу до Європи на 10% - заступник голови правління

Нагадаємо, що на сьогоднішній день "Газпром" ніяк у письмовій формі не оформив свої претензії з приводу начебто несанкціонованого відбору Україною газу і не визначив, який саме обсяг "відібрала" Україна.

Як повідомляв УНІАН, коли на початку лютого 2012 вдарили люті морози, ряд європейських країн заявили, що недоотримують обумовлені контрактами обсяги російського газу.

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ 2 лютого сказав, що у зв`язку із суворою зимою компанія, навпаки, максимально наростила постачання до Європи - їх добовий обсяг відповідає 180 мільярдам кубометрів газу. О.МЕДВЕДЄВ висловив здивування з приводу повідомлень про нібито значні скорочення постачань російського газу до Європи. Утім прес-секретар Єврокомісії Марлене ХОЛЬЦНЕР 3 лютого заявила, що Росія скоротила постачання газу в дев`ять європейських країн.

4 лютого заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ заявив, що Росія на кілька днів знизила постачання газу до Західної Європи, в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що постачається, повернулися до показників, передбачених контрактом. Він також зазначив, що "Газпром" не зможе поставити європейським споживачам додаткові обсяги газу, які вони запросили.

6 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна без збитків для себе може допомогти «Газпрому» в забезпеченні Європи необхідним обсягом газу шляхом використання для власних потреб газу з підземних газосховищ.

Він повідомив, що Україна відразу ж після виникнення проблем із забезпеченням газом Європи запропонувала «Газпрому» свою допомогу.

«Коли Росія скоротила подачу газу на Європу і офіційні представники «Газпрому» це визнали, ми їм запропонували – будь ласка, звертайтеся до нас – складемо договір. Допоможемо. Якщо ви вважаєте це за необхідне », - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що відбір газу з ПСГ для внутрішнього споживання не може негативно позначитися на забезпеченні України газом у перспективі.

«Це ніяк не може негативно позначитися, адже для цього ми влітку і закачували газ в газосховища, щоб узимку з них відбирати», - сказав М.АЗАРОВ.