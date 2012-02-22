Нафтогаз: Україна з початку року не відібрала жодного кубометра газу з транзитних обсягів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»заявляє, що з початку 2012 року не відібрала жодного кубометра природного газу з транзитних обсягів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що погодна ситуація в січні-лютому 2012 року, коли в більшості країн Європи й у Російській Федерації спостерігалися аномально низькі температури, підтвердила важливість українських підземних газосховищ (ПСГ) як невід`ємної частини ГТС України для забезпечення надійного й безперебійного транзиту газу через територію нашої держави.

«З початку 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не відібрала жодного кубометра природного газу з транзитних обсягів, які транспортувалися ВАТ «Газпром» до країн Європи», - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що відповідно до умов діючого контракту на поставки газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», добові обсяги споживання газу Україною не фіксуються, натомість визначаються щоквартальні обсяги поставок енергоресурсу.

У лютому ц.р. компанія повідомила ВАТ «Газпром» про можливість здійснення додаткових поставок ресурсу європейським споживачам за рахунок газу з українських газосховищ.

«Якби російська сторона звернулася до нас, ми б могли допомогти європейським споживачам у ситуації з критичним зниженням поставок газу, як ми допомогли Туреччині", - запевнив заступник голови правління компанії Вадим ЧУПРУН.

Як повідомлялося, сьогодні глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ сказав, що Україна в лютому в окремі дні несанкціоновано залишала у себе до 40 мільйонів кубометрів транзитного російського газу. Президент доручив "Газпрому" розібратися з цього питання з українськими колегами "в рамках правових і корпоративних процедур".

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