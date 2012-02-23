Ціна нафти знову пішла вгору на тлі ситуації з Іраном

На світових торгах в середу, 23 лютого, ціни на нафту виросли після появи повідомлень про те, що експерти МАГАТЕ не були допущені на ядерні об`єкти Ірану, а дводенні переговори з іранською стороною закінчилися безрезультатно, передає Bloomberg.

Так, на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 0,03 долара - до 106,28 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,23 долара - до 122,89 долара за барель.

Делегація інспекторів МАГАТЕ прибула до Тегерану для участі в переговорах щодо ядерної програми країни. Ця поїздка стала другим візитом експертів у Тегеран за останній місяць. Попередня делегація МАГАТЕ відвідала Іран 29-31 січня.

США і ряд інших країн Заходу підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атому. Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.