Мінрегіон оцінює проведення термомодернізації будинків в Україні у 150 млрд. грн.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства оцінює проведення термомодернізації будинків в Україні у 150 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

За оцінками Мінрегіону, забезпечення житлових будинків індивідуальними теплопунктами обійдеться в 15-20 млрд. грн.

Як зазначається в повідомленні, ці заходи дадуть можливість досягти економії природного газу підприємствами теплокомуненерго в обсягу не менш як 3 млрд. куб. м.

«У нас дуже амбітна мета. В цілому ми ставимо загальне завдання щодо економії в комунальній теплоенергетиці до 3 млрд. куб. м газу. За нашими розрахунками, 1 мільярд економії можна одержати лише за рахунок повного забезпечення житлових будинків індивідуальними тепловими пунктами. На це буде потрібно 15-20 млрд. грн., і це мають бути кошти з різних джерел, зокрема й кредитні. Другий етап вимагає фінансування майже 150 млрд. грн., в першу чергу, на термомодернізацію будинків», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК.

За його словами, складова комунальної теплоенергетики в структурі споживання країною природного газу становить близько 9 млрд. куб. метрів на рік (без урахування обсягу споживання «Київенерго»).