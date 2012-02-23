ЄБРР надасть кредит «Житомиртеплокомуненерго» на суму 10 млн. євро
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит КП «Житомиртеплокомуненерго» на суму 10 млн. євро.
Як передає кореспондент УНІАН, кредитну угоду було підписано сьогодні під час прес-конференції.
При цьому угода має бути узгоджена в Міністерстві фінансів України.
Кредитні кошти будуть використані для впровадження когонераційної установки (для одночасного виробництва тепла і електроенергії) індивідуальних теплових підстанцій з теплодатчиками, для реконструкції та модернізації бойлерних, а також для заміни спрацьованих труб системи. Термін кредитування - 10 років.
За інформацією ЄБРР, вищезгаданий проект є першим проектом, що одержав фінансування від Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та екології (Е5Р), співпрацю з яким український парламент ратифікував у липні 2011 року. Кредит ЄБРР буде доповнено грантом Фонда Е5Р у розмірі 5 млн. євро, що допоможе профінансувати установлення біопаливного бойлера, який використовуватиме відходи місцевої деревообробної промисловості, а також додаткових індивідуальних теплових підстанцій.
Довідка УНІАН. Східноєвропейське Партнерство у сфері енергоефективності та екології (Е5Р) - це донорський фонд у розмірі 90 млн. євро, яким управляє ЄБРР, метою якого є залучення інвестицій в проекти зі збільшення енергоефективності на території України та інших країн Східної Європи.