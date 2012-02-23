Азаров Росії - "Бог вам на поміч"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що Україна знайде вихід з ситуації у разі відмови Росії від транспортування газу українською газотранспортною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Житомирській області, коментуючи вчорашню заяву представників «Газпрому» про відсутність необхідності транспортування газу українською ГТС після запуску "Північного" і "Південного" потоків.

«Давайте не нагнітатимемо цю ситуацію. Ми чудово уявляємо собі, що від того моменту або від того пункту, що сказав цей пан (офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ – УНІАН), до моменту реалізації чимало води витече, чимало пройде часу. Я завжди їм говорю: Бог вам на поміч», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив думку, що у разі, якщо у Російській Федерації розв`язані всі проблеми і «скрізь такі лікарні побудовано, все у вас зроблено, все у вас добре: будь ласка, 20 млрд. євро – будуйте».

При цьому прем`єр підкреслив, що у РФ є можливість використовувати українську ГТС для транспортування газу. «Але якщо ви хочете загнати 20 млрд. євро незрозуміло куди – будь ласка, Бог вам у поміч. Україна знайде вихід з цієї ситуації. Не треба через це переживати», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ц.р. офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю.

«Після реалізації всіх запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів - «Південний потік» з максимальною продуктивністю, «Північний потік» з додатковими новими нитками, - враховуючи компанії, що вже є у власності, транспортні потужності в Білорусі і в Чорному морі, транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документу, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французької EDF - по 15%.

Перша черга газопроводу «Північний потік», що з`єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд. куб. м на рік була запущена 8 листопада. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, заплановано на жовтень 2012 року. На даний час побудовано 917 км з 1224 км другої нитки.

Передбачається, що в 2012 році по першій нитці «Північного потоку» бути вже транспортовано до 27,5 млрд. куб. м відповідно до технічних можливостей. Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).

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