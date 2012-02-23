НКРЕ з березня знизила тариф "Енергоатому" на відпущення електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, вирішила з 1 березня знизити тариф на відпущення електроенергії найбільшого виробника електроенергії НАЕК «Енергоатом» на 6,8%, або 1,54 коп. за кВт/год., до 21,1 коп. за кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер.

Таке рішення НКРЕ ухвалила на виконання відповідного доручення Кабінету міністрів України від 12 лютого, виданого за підсумками спеціальної наради, присвяченої питанням утримання інфляції в поточному році в прогнозованих урядом параметрах.

Ухвалюючи рішення про зменшення тарифу "Енергоатому", НКРЕ вилучила зі структури тарифу компанії 1,299 млрд. грн. у річному вираженні.

Зокрема, з тарифу компанії вилучено 144,4 млн. грн., передбачені на авансові платежі щодо закупівлі свіжого ядерного палива, 229 млн. грн., передбачені на фінансування програми «Ядерне паливо», а також інші витрати, які були пов`язані з добудовою промислових об`єктів на майданчику Запорізької АЕС, реалізацією проекту насосного підживлення Ташлицького водосховища, оновленням центрозапасу, а також відрахування за профспілковим комітетом.

Таким чином, інвестиційну програму НАЕК на 2012 рік зменшено до 2,235 млрд. грн. без ПДВ.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсяг виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив вироблення електроенергії на 1,2%, або 1,108 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 90,468 млрд. кВт/год.