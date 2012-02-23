Тариф «Укргідроенерго» знижено на 1,4% з березня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), знизила для ПАТ «Укргідроенерго» ставку плати за електричну енергію на 1,37%, або на 0,08 коп. за кВт/год, - до 5,82 коп. за кВт/год з 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у четвер.

Крім того, комісія переглянула поквартальні ставки плати за потужність для компанії: на I квартал - на рівні 80,307,5 грн. за МВт, на II квартал – 79,297,4 грн. за МВт, на III квартал – 117,502,4 грн. за МВт, на IV квартал - 88,559,2 грн. за МВт.

При перегляді тарифу з нього вилучено витрати, передбачені на проектування будівництва Канівської ГАЕС (6,7 млн. грн.), поточні капіталовкладення (17,7 млн. грн.), а також скорочено фінансування антитерористичних заходів (6 млн. грн.). В цілому з тарифів компанії вилучено близько 33 млн. грн.

Таке рішення регулятор прийняв, виконуючи відповідне доручення Кабінету міністрів України від 12 лютого, яке сформоване за підсумками спеціальної наради, присвяченої питанням стримування інфляції в поточному році у прогнозованих урядом параметрах.

Довідка УНІАН. До складу "Укргідроенерго" входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС і Каховська ГЕС, загальна встановлена потужність яких становить 3 940 МВт, а також Дністровська ГЕС встановленою потужністю 700 МВт.