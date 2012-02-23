Медведєв намагається пересварити Україну з ЄС для реалізації російської схеми газового консорціуму - Костенко

«Російський Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ намагається пересварити Україну з ЄС для реалізації російської схеми газового консорціуму, а також щоб заохотити ЄС підтримати будівництво обхідного російського газопроводу «Південний потік». Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО. Так політик прокоментував доручення президента МЕДВЕДЄВА голові «Газпрому» «розібратися» з «Нафтогазом» щодо несанкціонованого відбору газу, який начебто мав місце в лютому.

Ю.КОСТЕНКО вважає, що «Кремль намагається вичавити Єврокомісію з газових переговорів, бо її залучення з ініціативи України послабить російські позиції й сприятиме створенню тристороннього консорціуму на умовах Третього енергопакету». Він нагадав, що «Третій енергопакет забороняє постачальнику газу – тобто «Газпрому» -- бути власником газотранспортної системи». За словами політика, комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Етінгер заявив, що Єврокомісія в разі виконання Україною її «енергетичних» зобов’язань перед ЄС, надасть перевагу модернізації газотранспортного консорціуму на основі ГТС України, а не будівництву нових маршрутів по дну Чорного моря, - іншими словами російського обхідного «Південного потоку».

«Нині всі зусилля Росії спрямовані на те, щоб сприяти виходу Єврокомісії з газових переговорів та реалізувати російську схему створення консорціуму, яка передбачає вилучення ГТС України за газові борги, як це відбулося в Білорусі», - прокоментував ситуацію політик. На думку КОСТЕНКА, «Росія має можливість 20 років поспіль звинувачувати Україну в крадіжках газу через відсутність газових лічильників на вході в українську ГТС на кордоні з Росією». Народний депутат закликав український уряд «негайно встановити лічильники, бо їх відсутність сприяє інформаційним війнам «Газпрому» проти України, а також надає Росії аргументів в очах ЄС для реалізації обхідних газопроводів».

Ю.КОСТЕНКО також закликав ЄС «не підтримувати проект «Південний потік», який зміцнює російську газову імперію та поглиблює європейську енергетичну залежність від Росії». На його думку, «ЄС значно послабить російський газовий шантаж і щодо країн ЄС, і щодо держав пострадянського простору за умови створення газотранспортного консорціуму з Україною на умовах Третього енергопакету».