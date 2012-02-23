Реалізація бензину в Україні через АЗС скоротилася на 4,1%, дизпального - на 8,6%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7563 одиниці, в січні скоротилася на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 234,5 тис. тонн, дизельного пального – скоротилася на 8,6%, до 112,9 тис. тонн, зрідженого газу – збільшилася на 25,1%, до 22,8 тис. тонн, скрапленого газу – скоротилася на 15,8%, до 12,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України. У повідомленні наголошується, що в обсязі реалізованого бензину 56,2% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 41,1% – А-90-93, 2,7% – А-72-80.

У січні через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів, зрідженого і скрапленого газу для автомобілів на загальну суму 4,835 млрд. грн.

На 1 лютого на АЗС у залишках налічувалося 132,8 тис. тонн бензину, 65,8 тис. тонн дизельного пального, 8,1 тис. тонн зрідженого газу і 0,6 тис. тонн скрапленого газу.