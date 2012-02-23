НКРЕ передбачила «Західенерго» інвестнадбавку 926,2 млн. грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), передбачила в тарифі енергогенеруючої компанії ПАТ «Західенерго» (Львів), що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК, інвестиційну складову на реконструкцію енергоблоку №5 Бурштинської ТЕС (БуТЕС) і №8 Добротвірської ТЕС (ДТЕС).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Зокрема, на реконструкцію 5-го енергоблоку БуТЕС регулятор передбачив інвестнадбавку у розмірі 447,7 млн. грн. Інвестнадбавка діятиме з березня ц.р. по липень 2016 року. Її щомісячний об`єм у тарифі компанії становитиме 6,9 млн. грн.

Інвестнадбавка до тарифу на реконструкцію 8-го енергоблоку ДТЕС затверджена на рівні 478,5 млн. грн. Надбавка діятиме з березня ц.р. по грудень 2016 року при щомісячному розмірі 6,66 млн. грн.

Кошти інвестнадбавки будуть спрямовувати на обслуговування кредитів, залучених «Західенерго» у ПАТ «Ощадбанк» для реконструкції вказаних блоків.

Нагадаємо, «Західенерго» залучило в «Ощадбанка» дві кредитні лінії на загальну суму 1 млрд. 601,818 млн. грн. під реалізацію даного проекту.

Згідно з техніко-економічним обгрунтуванням, затвердженим розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 10 січня ц.р. №8 і № 10-р, сумарна вартість реконструкції двох енергоблоків становитиме 1,776 млрд. грн. За підсумками реалізації проекту встановлену потужність енергоблоку №5 БуТЕС планується збільшити до 208 МВт, №8 ДТЕС – до 160 МВт. Крім того, за підсумками реконструкції планується зменшити питому витрату палива на 9-10%, а термін служби устаткування продовжити на термін не менш як 15 років.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західенерго» експлуатує три теплові електростанції – Ладижинську, Добротвірськуюі Бурштинську (сумарна потужність – 4700 МВт).

70,91% акцій генеруючої компанії контролює приватний енергохолдинг ДТЕК.

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