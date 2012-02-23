GCPF дав «Укрексімбанку» кредит на підвищення енергоефективності

16 лютого 2012 року ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і Глобальний фонд кліматичного партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) підписали кредитну угоду на суму 30 млн. дол.

Про це сказано у повідомленні «Укрексімбанку», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з початку 2012 року це вже друга транзакція АТ «Укрексімбанк», що реалізовується спільно з міжнародними партнерами для підтримки проектів стійкої енергетики і підприємств малого і середнього бізнесу в Україні.

У банку повідомили, що згідно з умовами операції, довгострокові (до 7 років) кошти кредитної лінії буде направлено на фінансування проектів з енергоефективності і відновлюваних джерел енергії українських підприємств, включно з малими і середніми підприємствами (МСП). Для МСП і комунальних підприємств за програмою також фінансуватимуться проекти з термоізоляції будівель, модернізації систем освітлення, вентиляції, теплопостачання тощо.

Також наголошується, що разом із проектами для МСП кредитні ресурси за цією програмою надаватимуться великим підприємствам для вдосконалення генерування енергії і модернізації виробництва.

Довідка УНІАН. Засновниками Глобального фонду кліматичного партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) є Федеральне міністерство з навколишнього середовища, охорони природи і ядерної безпеки ФРН, уряд Данії, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Кредитна установа для відновлення (KFW, Німеччина), Австрійський банк розвитку (Oesterreichische Entwicklungsbank AG) і Deutsche Bank AG.