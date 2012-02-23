Європа не вірить заявам “Газпрому” про несанкціонований відбір газу Україною

Брюссель. У Європі не вірять заявам “Газпрому” про несанкціонований відбір газу Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат, коментуючи заяву голови правління “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА.

“Наскільки нам відомо, “Газпром” завчасно попередив європейські компанії про зниження постачань газу через великі морози в Росії”, - сказав співрозмовник агентства.

“У даному випадку йдеться скоріше про бажання представити себе в гарному світлі і залишитися у громадській думці надійним постачальником газу”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого О.МІЛЛЕР заявив під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про те, що в лютому Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

На початку лютого зменшення постачання російського газу спостерігалося у семи європейських країнах: Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

Австрійська компанія OMV повідомила 3 лютого про те, що “Газпром” попередив її про плановані скорочення в постачаннях газу.

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