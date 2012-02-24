Україна оголосила конкурси на укладення угод щодо Юзовської та Олеської площ

Державна служба геології та надр України (Держгеолслужба) оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП), що видобуватиметься в межах Юзовської площі (Харківська і Донецька обл.) і Олеської площі (Львівська й Івано-Франківська обл.).

Про це йдеться в оголошеннях Держгеолслужби від 23 лютого, оприлюднених на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, заявки на участь в конкурсах Держгеолслужба приймає до 18-ї години 23 квітня 2012 року.

Крім того, уряд включив до пакетів конкурсної документації геологічну інформацію, визначивши вартість пакета щодо Олеської площі в 10,5 млн. грн., Юзовської площі – 15 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, партнером НАК «Надра України» для створення спільних підприємств (СП), які надалі стануть однією зі сторін угоди про розподіл продукції, що видобувається в межах Юзовської (Харківська і Донецька обл.) і Олеської площ (Львівська та Івано-Франківська обл.), стало ТОВ «СПК-Геосервіс» (м. Київ).

Згідно з інформацією на сайті компанії «СПК-геосервіс», її фахівці володіють досвідом співпраці з такими нафтогазовими компаніями, як BP, OMV, Shell, Vanco, AngloUkrEnergy. «СПК-Геосервіс» надає консалтингові послуги в проведенні геологорозвідувальних робіт у межах нафтогазоносних регіонів України (Чорного моря і Кримського півострова, Дніпровсько-Донецького басейну і Донбасу, Карпат), Єгипту, ОАЕ та інших країн.

Нагадаємо, в грудні 2011 року Кабінет міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзовської та Одеської вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладення і виконання УРП розробити і затвердити впродовж двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема, дослідно-промислової розробки, з подальшим видобутком вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки, строком на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено в порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, на розробку Юзовської та Олеської площ претендує нафтогазова компанія Shell.