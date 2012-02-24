Нафта продовжує дорожчати на тлі статданих зі США

На світових торгах у п`ятницю, 24 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі статистичних даних з безробіття в США.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,69 долара, або на 0,64%, - до 108,52 долара за барель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,32 долара, або на 0,26%, - до 123,94 долара за барель.

За даними Міністерства праці США, число первинних заявок з безробіття не змінилося в порівнянні з переглянутим у бік підвищення показником попереднього тижня і склало 351 000. Аналітики чекали зростання числа заявок до 355 тисяч з непереглянутого минулого показника у 348 тисяч, передає Bloomberg.

Крім даних з ринку праці, певний вплив на котирування має статистика з комерційних запасів нафти на складах США за тиждень, що завершився 17 лютого. Напередодні Міністерство енергетики повідомило про зростання запасів на 1,63 мільйона барелів до 340,7 мільйона барелів. Таким чином, обсяг запасів збільшився до максимальної позначки з 23 вересня минулого року. Аналітики очікували меншого зростання запасів - на 1,35 мільйона барелів.