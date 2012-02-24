У Полтаві відкрили перший в Україні центр з вивчення сланцевого газу

Державна служба геології та надр (Держгеолслужба) України спільно з Національною акціонерною компанією «Надра України» 23 лютого відкрили Український геологічний науково-виробничий центр (Укрнаукагеоцентр) в Полтаві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держгеолслужби.

У повідомленні наголошують, що комерційна і наукова діяльність центру буде ґрунтуватися на численних розробках комплексних проектів для підприємств. Це, зокрема, наукове обґрунтування і вдосконалення методик, інструкцій та положень для геологорозвідувальних робіт на нафту, газ та інші корисні копалини, проведення науково-лабораторних досліджень кернового матеріалу, проведення наукових, комплексних, петрофізичних, петрографічних, палеонтологічних та ін. досліджень; моніторинг підземних вод; моніторинг екзогенних геологічних процесів; впровадження у виробництво новітніх технологій, обладнання, матеріалів, поширення передового досвіду в галузі розвідки і видобутку вуглеводнів шляхом проведення науково-практичних семінарів, конференцій з питань раціонального надрокористування і т.д.

Центр має унікальне устаткування 3D-візуалізації та сучасну лабораторію для вивчення геологічного матеріалу. Центр співпрацює з усіма світовими провідними компаніями.

«Технології та кадровий потенціал дозволяють на високому та якісному рівні вивчати структуру корисних копалин в Україні без необхідності іноземним партнерам вивозити матеріал у власні лабораторії», - сказав на відкритті Укрнаукагеоцентру глава НАК «Надра України» Олег ПРОСКУРЯКОВ.

За словами генерального директора ДП «Укрнаукагеоцентр» Петра ГОЛУБА, Україна володіє значним потенціалом для розробки сланцевих родовищ. «За нашими підрахунками, ресурси сланцевого газу в Східній Україні складають близько 9,4 трлн. куб. м. Через три-чотири роки ми можемо отримати перший сланцевий газ», - резюмував він.

Довідка УНІАН. Державна служба геології і надр України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра екології та природних ресурсів України і забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Як повідомлялося, 23 лютого Держгеолслужба оголосила конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, яка видобуватимуться на Юзівській та Олеській площах.

Юзівська площа розташована в межах Харківської та Донецької областей. Загальна площа ділянки складає 7886 кв. км. Олеська площа розташована в межах Львівської та Івано-Франківської областей. Загальна площа ділянки складає 6324 кв. км. Мінімальний обсяг інвестицій, які повинні бути здійснені інвестором протягом періоду геологорозвідувальних робіт на Юзівській площі, повинен становити не менше 1,6 млрд. грн., на Олеській площі - 1,3 млрд. грн.

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