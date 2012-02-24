ТНК-BP вирішила зупинити з 1 березня роботу Лисичанського НПЗ

Російсько-британська компанія ТНК-ВР прийняла рішення про зупинку Лисичанського нафтопереробного заводу (ЗАТ «ЛИНИК», Луганська обл.) з 1 березня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «ТНК-BP Коммерс».

«...Керівництвом ТНК-ВР було прийнято рішення призупинити поставки сировини на НПЗ і почати ремонтні роботи на «ЛИНИК» вже з березня», - сказано в повідомленні.

Компанія зазначає, що ТНК-BP послідовно і відкрито, протягом вже більше року, говорить про критичну ситуацію в нафтопереробній галузі України та необхідність запровадження захисних заходів з боку держави, які дозволять, як мінімум, зберегти ще працюючі НПЗ.

У першому кварталі 2012 р. нафтопереробка в Україні залишається збитковою, що істотно впливає на фінансові результати ТНК-ВР в цій країні. З шести існуючих НПЗ (не включаючи Шебелинський ГПЗ) постійно працює тільки два. При цьому дані НПЗ працюють на мінімальному завантаженні для того, аби максимально скоротити фінансові втрати.

«Уряд країни досі не прийняв рішень, що дозволяють українській нафтопереробці вийти з кризи», - зазначено в повідомленні.

Компанія нагадує, що 2010 рік ТНК-ВР в Україні закінчила зі збитками в 68 мільйонів доларів, за підсумками минулого року також отримано негативний фінансовий результат. Давальницька переробка стала єдиною можливістю підтримувати операційну діяльність заводу і дозволила поліпшити показники в 2011 році порівняно з 2010 роком. Проте з кінця минулого року давальницька переробка почала втрачати економічну привабливість внаслідок введення Росією нових податкових норм і змін на російському ринку нафтопродуктів.

Також в повідомленні зазначено, що компанія продовжить виконувати свої зобов`язання за контрактами на поставку нафтопродуктів і зробить все можливе, щоб повністю забезпечити необхідними обсягами своїх клієнтів і споживачів.

«НПЗ «ЛИНИК», що належить ТНК-ВР, продовжить працювати до тих пір, поки не буде винесено фінальне рішення щодо подальших дій компанії на ринку України. Дане рішення буде прийматися виключно відповідно до внутрішнього регламенту компанії », - додано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПрАТ «ЛИНИК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.